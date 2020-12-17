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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18’lik değer kazandı.
Ekonomi 17.12.2020, 13:30
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,18’lik değer kazandı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18’lik değer kazandı. Endeks 2,44 puan artışla 1.394,89 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kazandı.
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|15
|11. Balıkesirspor
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|15
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|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
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|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
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|12
|24
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|22
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|20
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|12
|20
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|11
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|11
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|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
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|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
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|12
|18
|8. Barcelona
|11
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|9. Real Betis
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|13. Elche
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|15. Getafe
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