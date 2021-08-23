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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,03’lük değer kazandı.

Ekonomi 23.08.2021, 13:27
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,03’lük değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,03’lük değer kazandı. Endeks 14,85 puan artışla 1.459,49 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

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