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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,48’lik değer kazandı.
Ekonomi 06.10.2020, 13:29
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,48’lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,48’lik değer kazandı. Endeks 5,57 puan artışla 1.166,28 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kazandı.
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|4
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|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
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|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
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|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
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|4
|7
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|4
|6
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|4
|6
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|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
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|3
|4
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|4
|3
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|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
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|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
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|5
|2