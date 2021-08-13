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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,10’luk değer kazandı.
Ekonomi 13.08.2021, 13:16
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,10’luk değer kazandı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,10’luk değer kazandı. Endeks 1,43 puan artışla 1.445,89 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.