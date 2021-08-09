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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,45’lik değer kazandı.
Ekonomi 09.08.2021, 13:25
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,45’lik değer kazandı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,45’lik değer kazandı. Endeks 6,52 puan artışla 1.441,28 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.