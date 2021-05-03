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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,65’lik değer kazandı.
Ekonomi 03.05.2021, 13:29
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,65’lik değer kazandı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,65’lik değer kazandı. Endeks 9,07 puan artışla 1.406,89 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.