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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08’lik değer kazandı.
Ekonomi 16.04.2021, 13:16
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08’lik değer kazandı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08’lik değer kazandı. Endeks 1,08 puan artışla 1.408,84 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,17 değer kazandı.