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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,90’lık değer kazandı.
Ekonomi 10.03.2021, 13:34
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,90’lık değer kazandı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,90’lık değer kazandı. Endeks 13,88 puan artışla 1.563,03 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 11,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı.