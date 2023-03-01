Son Dakika
NEVÜ’de Tüm Öğrenenler İçin Dijital Eğitimi İyileştirme (IDEAL) Projesi paydaş bilgilendirme toplantısı yapıldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,86’lık değer kazandı.
Ekonomi 01.03.2023, 13:51
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,86’lık değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,86’lık değer kazandı. Endeks 44,95 puan artışla 5.282,28 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 37,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi ise yüzde 1,02 değer kazandı.