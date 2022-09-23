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Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,56’lık değer kazandı.
Ekonomi 23.09.2022, 13:25
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,56’lık değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,56’lık değer kazandı. Endeks 18,58 puan artışla 3.313,85 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,66 değer kazandı.
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