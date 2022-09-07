Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,23’lük değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,23’lük değer kazandı. Endeks 7,84 puan artışla 3.399,22 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 44,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı.