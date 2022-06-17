banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe’de Bruma ilk antrenmanına çıktı
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Çin üçüncü uçak gemisini suya indirdi
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı
Futbolda 1. Transfer ve Tescil dönemi başladı

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,91’lik değer kazandı.

Ekonomi 17.06.2022, 13:24 17.06.2022, 13:42
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91’lik değer kazandı. Endeks 22,52 puan artışla 2.507,88 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi ise yüzde 1,12 değer kazandı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu