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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ocak-Mayıs 2022 döneminde bütçe 124,6 milyar lira fazla vermiş olup bu durum, mali disiplinin devam ettiğini teyit ediyor. Önümüzdeki süreçte de kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz&
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,91’lik değer kazandı.
Ekonomi 17.06.2022, 13:24 17.06.2022, 13:42
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,91’lik değer kazandı. Endeks 22,52 puan artışla 2.507,88 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi ise yüzde 1,12 değer kazandı.