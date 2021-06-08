Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02’lik değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,02’lik değer kaybetti. Endeks, 0,30 puan azalışla 1.446,78 puan olurken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,02 değer kazandı.