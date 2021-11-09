Borsa ilk yarıda rekor tazeledi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,93 yükselişle rekor tazeledi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kazandı. Endeks 15,04 puan artışla 1.623,57 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira oldu. BIST, günün ilk yarısında 1625,06 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi ise yüzde 0,67 değer kazandı.