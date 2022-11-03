Borsa ilk yarıda rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,99 değer kazandı. Endeks günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.116,49 puana taşıdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,99 değer kazandı. Endeks, 40,21 puan artışla 4.112,07 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira oldu. Öte yandan endeks, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.116,49 puana taşıdı.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 1,05 değer kazandı.