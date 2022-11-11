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Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,96’lık değer kazandı. Endeks 4.319,28 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Ekonomi 11.11.2022, 13:14
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,96’lık değer kazandı. Endeks 4.319,28 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,96’lık değer kazandı. Endeks 42,89 puan artışla 4.552,44 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 48,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.