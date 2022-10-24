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Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,29’luk değer kazandı. Endeks 3.996,38 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Ekonomi 24.10.2022, 13:22
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,29’luk değer kazandı. Endeks 3.996,38 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,29’luk değer kazandı. Endeks 50,80 puan artışla 3.996,38 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 40,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 azalırken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.