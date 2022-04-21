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Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,07’lik değer kazandı.
Ekonomi 21.04.2022, 13:32
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,07’lik değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,07’lik değer kazandı. Endeks 27,13 puan artışla 2.553,06 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.