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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
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Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,29’luk değer kazandı.
Ekonomi 01.12.2021, 14:15
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,29’luk değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,29’luk değer kazandı. Endeks 41,37 puan artışla 1.851,03 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 20 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi yüzde 2,61 değer kazandı.