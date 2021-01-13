Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,76’lık değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,76’lık değer kazandı. Endeks 11,72 puan artışla 1.561,25 puana çıkarken, 1.567,88 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 16 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.