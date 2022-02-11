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Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kaybetti.
Ekonomi 11.02.2022, 13:42
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kaybetti.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kaybetti. Endeks, 27,48 puan azalarak 2.011,19 puan olurken, toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,43, holding endeksi de yüzde 1,56 azaldı.