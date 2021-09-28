Son Dakika
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: “Merkez Bankası politika faizini aşağı çeken merkez bankaları arasında yer aldı”
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kaybetti.
Ekonomi 28.09.2021, 13:20
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kaybetti.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,79’luk değer kaybetti. Endeks, 10,97 puan azalarak 1.380,77 puan olurken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi de yüzde 0,60 azaldı.