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Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,12 düştü.
Ekonomi 21.12.2020, 13:23
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,12 düştü.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,12’lik değer kaybetti. Endeks 15,78 puan azalışla 1.392,54 puan oldu. Toplam işlem hacmi 14,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi ise yüzde 1,47 değer kaybetti.
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|10
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|12
|10
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|14
|7
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