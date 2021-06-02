Son Dakika
Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi, Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri ile buluştu
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,51’lik değer kaybetti.
Ekonomi 02.06.2021, 13:42
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,51’lik değer kaybetti.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,51’lik değer kaybetti. Endeks, 7,24 puan azalarak 1.424,80 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti.