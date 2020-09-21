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Borsa ilk yarıda düştü!

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybetti.

Ekonomi 21.09.2020, 13:29 21.09.2020, 16:10
2007
Borsa ilk yarıda düştü!

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,72 değer kaybetti. Endeks, 7,99 puan azalarak 1.103,98 puan olurken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi de yüzde 0,51 azaldı.

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