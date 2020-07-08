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Borsa ilk yarıda 120 bini aştı
BORSA İSTANBUL, GÜNÜN İLK YARISINDA YÜZDE 0,09 DEĞER KAZANDI.
Ekonomi 08.07.2020, 13:30
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Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,09 değer kazandı. Endeks 120 puanın üzerini test ederken 103,46 puan artışla 119 bin 442,31 puan, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,33 arttı.
BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120 bin puanı aşarak 120 bin 203,44 puan ile 4 ayın zirvesini gördü.
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|56
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|54
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|53
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|51
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|32
|44
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|32
|44
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|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
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|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
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|P
|1. Liverpool
|33
|89
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|33
|66
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|33
|58
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|55
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|33
|52
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|48
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|33
|46
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|32
|45
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|32
|44
|12. Newcastle
|33
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|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
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|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
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|35
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|35
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|34
|29
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|34
|28
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