Borsa hikaye arayışında

Dünya borsalarının satıcılı seyrettiği 17 Eylül gününü Borsa İstanbul %0,32 artıda kapatttı. Bugüne yatayda ve hafif alıcılı açılması beklenen BIST100 endeksinde yön arayışı sürüyor. Bir süredir yatayda seyreden piyasalar yön tayin etmek için bir hikaye arıyor. Bugün yurtiçi ve yurtdışında takip edilecek haber gündemi yoğun. Önemli verilerin açıklanacağı haftanın son işlem gününde piyasaları yönlendiren verileri izliyor olacacağız.

SPK’dan dünyanın en büyük servet yöneticisine kısıtlama getirildi. 15 Eylül günü Turkcell hisselerinde gerçekleşen kimsenin açıklayamadığı fiyat hareketleri sebebiyle SPK, İsviçre merkezli UBS’in doğrudan emir piyasa erişimi aracılığıyla emir iletmesini askıya aldı.

Satır Başları:

Sermaye Piyasası Kurulu UBS’e kısıtlama getirdi . SPK, Turkcell hisselerinde 15 Eylül'de akşam seansında oluşan fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle UBS tarafından Borsa İstanbul'a Doğrudan Piyasa Erişimi aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınmasına karar verdi.

. SPK, Turkcell hisselerinde 15 Eylül'de akşam seansında oluşan fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle UBS tarafından Borsa İstanbul'a Doğrudan Piyasa Erişimi aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınmasına karar verdi. Moody's, 8 Türk şirketinin daha notunu indirdi. Ülke notu ve bankaların kredi notlarını indiren Moody’s, 8 finans dışı şirketin daha notunu indirdi. Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Turkcell, TÜPRAŞ ve Şişe Cam’ın notları B1’den B2’ye çekildi.

Ülke notu ve bankaların kredi notlarını indiren Moody’s, 8 finans dışı şirketin daha notunu indirdi. Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Turkcell, TÜPRAŞ ve Şişe Cam’ın notları B1’den B2’ye çekildi. Döviz rezervleri arttı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 11 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre, 400 milyon Dolar artarak 45 milyar 281 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervlerinde geçtiğimiz hafta 3,3 milyar dolarlık artışla birlikte 2 hafta üst üste artış kaydedildi

Gün İçinde Takip Edilecek Veriler

Tarih GMT Ülke Gösterge Önceki 18.09.2020 10:00 TR-Türkiye Türkiye'nin Uluslararası Yükümlülükleri (milyar usd) 568,9 18.09.2020 10:00 TR-Türkiye Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar usd) -341,5 18.09.2020 10:00 TR-Türkiye Kapanan Şirket Sayısı (adet) 1.505 18.09.2020 10:00 TR-Türkiye Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) 10.202 18.09.2020 11:00 EU-Euro Bölgesi Euro bölgesi cari işlemler dengesi 21 18.09.2020 11:00 EU-Euro Bölgesi Euro bölgesi cari işlemler dengesi - Revize cari işlemler dengesi 11 18.09.2020 15:30 US-ABD Cari işlemler - Cari işlemler dengesi -104,2 18.09.2020 15:30 US-ABD Cari işlemler - Revize cari işlemler dengesi -104,3

BİST 100:

Dün endeksin 1110,66 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1110,66 ve en düşük 1100,27 seviyesini gören BİST 100 endeksi günü %0,32 artışla tamamladı. Dün BİST 100 endeksi günü 11,9782 milyar TL hacimle kapattı.

Destek: 1103,73 - 1096,81 - 1093,34

Direnç: 1114,12 - 1117,59 - 1124,51

Şirket Haberleri:

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DIRIT): Şirketimizin bankalar ile yapılan görüşmelerinde Kuveyt Türk Bankası ile yapılandırma çalışmalarından henüz bir netice alınamamıştır, Kuveyt Türk bankası kredisi kanuni takipte olup ilgili banka tarafından şirketin duran varlıklarındaki fabrika binasına, arsasına, şirket hesaplarına ve diriplik hisselerine haciz işlemleri uygulamıştır.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.(NATEN): 01.04.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğumuz ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile KIRTEKS METAL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. arasında ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için KDV dahil 6.606.766,59 Türk Lirası (1.005.657,36 Amerikan Doları) bedelli sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve müşteri kabulü yapılmıştır.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): Deneme üretimlerine başlandığını 16 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz Pet Tesisimizde (Şişe Cipsi-Tekstil Cipsi) bugün itibarıyla 500 ton/gün birinci kalite üretime ulaşmış bulunmaktayız.

Anadolu Cam (ANACM, Nötr), Denizli Cam (DENCM, Nötr), Paşabahçe Cam, Soda Sanayii (SODA, Nötr) ve Trakya Cam'ın (TRKCM, Nötr) devralınması suretiyle Şişe Cam (SISE, Nötr) bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında pay dağıtım tarihinin 1 Ekim 2020 tarihi olması planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda devralınmasına konu edilen halka açık şirketlerinin Borsa İstanbul'daki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi olacaktır.

Bossa Ticaret (BOSSA): Şirketin 20.02.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiği, 7.000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının tamamının devreye alındığı ve elektrik üretimine başlandığı duyurulmuştur. Mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisi ile birlikte, Şirket toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %40'ını kendisi üretmektedir.

Katmerciler (KATMR): Şirket, yurtdışı kaynaklı 3,3mn Dolar tutarında Güvenlik Araçları siparişi almıştır. Teslimatlar 2020-2021 yılları içerisinde yapılacaktır.

Lokman Hekim (LKMNH): Şirketin Yönetim Kurulu 2019 yılı kar payı dağıtımı hususundaki kanuni düzenlemeleri görüşmek ve takvimi yeniden belirlemek üzere bir araya gelerek 7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13.madde hükümlerine göre kanunun yayımından önce genel kurullarını yapan şirketlerin 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payları dağıtılabilir karın %25 ile sınırlandırılması kapsamında iki taksit halinde temettü ödemeye karar vermiştir. Buna göre 1. Taksit 0,0823129 TL brüt (0,0699659 TL net) 2. Taksit ise 0,1176870 TL brüt (0,1000339TL net)'dir. Kesinleşen hak kullanım tarihi 1. Taksit için 28.09.2020 iken 2. Taksit için Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 aylık süre uzatım yetkisinin kullanılmaması halinde 09.10.2020 tarihinde ödenecektir. Not: 2019 yılı karından kar payı ödemelerinin %25 ile sınırlandırılması kararının 3 ay daha uzatıldığı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

USDTRY:

Güne 7,5501 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,5457 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 7,5031 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,5031 - 7,4562 - 7,4255

Direnç: 7,5808 - 7,6115 - 7,6584

EURTRY:

Güne 8,9492 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 8,9464 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 8,8500 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 8,8500 - 8,7448 - 8,6909

Direnç: 9,0091 - 9,0630 - 9,1682

EURUSD:

Güne 1,1848 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1853 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 1,1890 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,1773 - 1,1697 - 1,1657

Direnç: 1,1890 - 1,1930 - 1,2006

XAUUSD:

Güne 1946 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1951 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1959 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1931 - 1918 - 1903

Direnç: 1959 - 1974 - 1987

BRENT:

Güne 43,62 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 43,97 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne alıcılı başladığını izliyoruz. Emtia için ilk direnç 44,4 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 42,44 - 41,2 - 40,49

Direnç: 44,4 - 45,12 - 46,36