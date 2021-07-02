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Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa, haftayı yüzde 0,28’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 02.07.2021, 18:36
Borsa, haftayı yüzde 0,28’lik yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,28’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3,89 puanlık artışla 1.376,67 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,65 azalırken, holding endeksi 1,11 değer kazandı.