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Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa, haftayı yüzde 0,28’lik yükselişle tamamladı.

Ekonomi 02.07.2021, 18:36
Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa, haftayı yüzde 0,28’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,28’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 3,89 puanlık artışla 1.376,67 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,65 azalırken, holding endeksi 1,11 değer kazandı.
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