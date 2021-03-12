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Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa, haftayı yüzde 0,06’lık yükselişle tamamladı.
Ekonomi 12.03.2021, 18:30
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Borsa, haftayı yüzde 0,06’lık yükselişle tamamladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,06’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 0,90 puanlık artışla 1.557,39 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 19,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi ise 0,21 değer kaybetti.