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Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa, haftayı yüzde 1,12’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 18.02.2022, 18:33
Borsa, haftayı yüzde 1,12’lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,12’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 22,46 puanlık artışla 2.032,44 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 20 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi 0,55 değer kazandı.