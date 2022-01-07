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Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa, haftayı yüzde 1,28’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 07.01.2022, 19:08 07.01.2022, 19:18
Borsa, haftayı yüzde 1,28’lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,28’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 25,78 puanlık artışla 2.033,32 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi 1,01 değer kazandı.