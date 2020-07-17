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Borsa haftayı yatay kapattı

BİST

Ekonomi 17.07.2020, 18:31
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Borsa haftayı yatay kapattı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,02’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,02’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 21,45 puanlık azalışla 118 bin 786 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken holding endeksi de 0,26 arttı.

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