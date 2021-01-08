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Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,21’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Ekonomi 08.01.2021, 18:54
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Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 1,21’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,21’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 18,38 puanlık artışla 1.540,61 puanla kapanırken, 1.542,75 puanla da rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi de 1,02 değer kazandı.
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