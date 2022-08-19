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Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,01’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Ekonomi 19.08.2022, 18:36
Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,01’lik yükselişle rekor seviyede tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,01’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 0,19 puanlık artışla 3.020,20 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 63,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,16 azalırken, holding endeksi 0,56 değer kazandı.

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