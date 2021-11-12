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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Borsa haftayı rekorla kapattı
Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,83’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Ekonomi 12.11.2021, 19:07
Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,83’lük yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,83’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 13,44 puanlık artışla 1.638,50 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 21,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi 0,98 değer kazandı.