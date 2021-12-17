Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 8,52’lik düşüşle tamamladı.
Ekonomi 17.12.2021, 18:30
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 8,52’lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 8,52’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 194,07 puanlık azalışla 2.084,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 77 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,74, holding endeksi 9,33 değer kaybetti.