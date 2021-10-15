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Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,15’lik düşüşle tamamladı.
Ekonomi 15.10.2021, 19:13
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,15’lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,15’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2,18 puanlık azalışla 1.409,56 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,31, holding endeksi 0,55 değer kaybetti.