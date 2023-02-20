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Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,49’luk yükselişle başladı.
Ekonomi 20.02.2023, 10:10
Borsa, haftaya yüzde 0,49’luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,49’luk yükselişle başladı. Endeks, 24,81 puanlık artışla 5.051,64 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi 0,43 değer kazandı.