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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa, haftaya yüzde 0,52’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 01.08.2022, 10:42
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa, haftaya yüzde 0,52’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,52’lik yükselişle başladı. Endeks, 13,42 puanlık artışla 2.605,80 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi 0,88 değer kazandı.

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