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Bakan Akar: "(Yunanistan) Türkiye’ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Silahlanma bütçesinde 5 katına çıkan bir artış var. Diyoruz ki bu TSK ve Türkiye için az, savunma için çok."
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,52’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 01.08.2022, 10:42
Borsa, haftaya yüzde 0,52’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,52’lik yükselişle başladı. Endeks, 13,42 puanlık artışla 2.605,80 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi 0,88 değer kazandı.