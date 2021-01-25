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Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,92’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 25.01.2021, 10:24
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Borsa, haftaya yüzde 0,92’lik yükselişle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,92’lik yükselişle başladı. Endeks, 14,12 puanlık artışla 1.556,57 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi de 0,92 değer kazandı.