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İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL’lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,81’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 17.01.2022, 10:04
Borsa, haftaya yüzde 0,81’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,81’lik yükselişle başladı. Endeks, 16,79 puanlık artışla 2.089,72 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi 0,44 değer kazandı.