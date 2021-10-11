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Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,26’lık yükselişle başladı.
Ekonomi 11.10.2021, 10:20
Borsa, haftaya yüzde 0,26’lık yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,26’lık yükselişle başladı. Endeks, 3,59 puanlık artışla 1.401,59 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi 0,16 değer kazandı.