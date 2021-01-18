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Borsa haftaya yatay başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.
Ekonomi 18.01.2021, 10:18
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Borsa, haftaya yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,04’lük yükselişle başladı. Endeks, 0,54 puanlık artışla 1.525,03 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 arttı.
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|17
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|8. Altınordu
|17
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|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
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|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
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|18
|34
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|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
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|18
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|15
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|24
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|18
|23
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|23
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|22
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|17
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|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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