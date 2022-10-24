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Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,81’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 24.10.2022, 10:19
Borsa, haftaya yüzde 0,81’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 0,81’lik yükselişle başladı. Endeks, 32,01 puanlık artışla 3.966,64 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.