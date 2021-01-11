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Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,14’lük düşüşle başladı.
Ekonomi 11.01.2021, 10:26
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Borsa, haftaya yüzde 0,14’lük düşüşle başladı.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk gününe yüzde 0,14’lük düşüşle başladı. Endeks, 2,11 puanlık azalışla 1.538,50 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi de yüzde 0,10 değer kaybetti.
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|28
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|17
|27
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|17
|20
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|17
|19
|13. Menemen Belediyespor
|17
|19
|14. Balıkesirspor
|17
|16
|15. Adanaspor
|16
|15
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|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
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|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
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|4. Tottenham
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|29
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|17
|29
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|16
|29
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|17
|23
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|17
|22
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|17
|22
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|16
|19
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|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
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|32
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|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
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|11. Athletic Bilbao
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|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
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|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
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|18
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|19. Osasuna
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