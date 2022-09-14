Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,59’luk yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,59’luk yükselişle tamamladı. Endeks 20,08 puan artışla 3.446,96 puan oldu. Toplam işlem hacmi 72,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 9,39 değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 1,85 arttı.