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Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş’ı ve ardından Büyükçekmece’de Öznur Tufan’ı tabancayla vurarak öldüren Abdullah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 0,72’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 07.07.2022, 18:31
Borsa, günü yüzde 0,72’lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,72’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 17,41 puanlık artışla 2.425,56 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.