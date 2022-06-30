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Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı.

Ekonomi 30.06.2022, 18:28
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 3,40 puanlık artışla 2.405,36 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 azaldı.

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