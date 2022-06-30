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19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi erkekler 52 kiloda temsil eden milli boksör Samet Gümüş, yarı finalde İtalyan rakibine mağlup olarak oyunları bronz madalya ile noktaladı.
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı.
Ekonomi 30.06.2022, 18:28
Borsa, günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 3,40 puanlık artışla 2.405,36 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 azaldı.