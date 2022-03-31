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Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı.
Ekonomi 31.03.2022, 18:37
Borsa, günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,14’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 3,15 puanlık artışla 2.233,30 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 34,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.