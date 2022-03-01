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Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa, günü yüzde 1,22’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 01.03.2022, 19:12
Borsa, günü yüzde 1,22’lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,22’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 23,72 puanlık artışla 1.969,91 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 33,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 azaldı.